Скандалом с «луцкими» визами может заняться польский Сейм

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил представитель канцелярии комиссии.

«Этот вопрос может быть внесен в повестку дня работы комиссии на ближайшей сессии Сейма 26-28 августа», - сказал он, заметив, что оппозиционные депутаты не будут иметь никаких проблем, чтобы инициировать обсуждение этой темы.

Собеседник агентства сказал, что в заседании профильной комиссии Сейма обычно принимают участие представители Министерства иностранных дел Польши, которые могут предоставить объяснение по интересующим депутатов вопросам.

Представитель комиссии отметил, что не помнит случаев, чтобы члены комиссии когда-либо рассматривали тему нелегальной выдачи виз работниками польских консульств за границей.

Заместитель председателя комиссии по иностранным делам, представитель крукпнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (PIS) Витольд Ващиковский, которого цитирует РАР, заявил о проблемах с выдачей виз в Украине.

«Создана сложная интернет-анкета, программа зависает. Консульства информируют, что визы можно получить через туристические агентства, которые консульства рекомендуют на своих официальных веб-страницах. Такие визы нужно получать за дополнительную плату», - сказал он.

Пресс-секретарь PIS Мариуш Блащак, слова которого приводит РАР, призвал МИД и Центральное антикоррупционное бюро Польши (CBA) немедленно провести расследование по результатам публикаций в СМИ относительно возможной нелегальной выдачи виз украинцам.

Как сообщал УНИАН, представитель МИД Польши Марчин Босацкий назвал «политическими нападками» призывы PIS рассмотреть вопрос относительно возможной нелегальной выдачи виз работниками польского консульства в Луцке и их «крышевания» бывшими работниками коммунистических спецслужб на заседании комиссии по иностранным делам Сейма.

В то же время он заверил, что министерство уволит работников, если окажется, что они действительно причастны к махинациям с визами.

Справка УНИАН. Польская GazetaPolskaCodziennie написала о создании в Луцком консульстве Польши преступной группы, занимающейся нелегальной выдачей виз лицам, которым запрещен въезд в Шенгенскую зону, проституткам, и эта группа может быть причастной к торговле детьми.

По данным газеты, в состав группы входят, по меньшей мере, трое работников консульства, которых прикрывали бывшие работники коммунистических спецслужб.

Собеседник газеты также отметил, что украинская и немецкая полиция проводят совместное расследование по делу задержанных в Германии проституток, которые в большинстве случаев имели польские визы, выданные консульством в Луцке.

В самом Консульстве Польши в Луцке УНИАН сказали, что не будут комментировать обвинений в адрес его работников в нелегальной выдаче виз украинцам до возвращения генерального консула Марека Мартинека из отпуска 6 августа.