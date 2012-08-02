Глава Кременчугского района говорит, что не имеет отношения ни к ПР, ни к оппозиции

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе В.Кравченко.

В официальном сообщении отмечается, что В.Кравченко опровергает распространенную СМИ информацию о том, что он возглавляет избирательный штаб Партии регионов в Кременчугском районе.

«Я официально заявляю о том, что на данный момент я являюсь беспартийным и не являюсь руководителем никаких избирательных штабов. Моя официальная должность - председатель Кременчугского районного совета, и именно для кременчужан я сегодня работаю. Поэтому тема, которая сегодня так активно обсуждается в СМИ, является абсолютно безосновательной», - заявил В.Кравченко.

Вместе с тем, Василий Кравченко отметил, что не выдвигался Объединенной оппозицией для участия в выборах народных депутатов Украины.

«Очевидно, речь идет о технической ошибке», - подчеркнул В.Кравченко.

Как сообщал УНИАН, В.Кравченко стал депутатом райсовета от партии «Фронт Змін».

Недавно на пресс-конференции глава городского штаба Партии регионов Николай Черныш заявил, что В.Кравченко является начальником избирательного штаба Партии регионов в Кременчугском районе.

1 августа СМИ сообщили, что В.Кравченко оказался в избирательном списке Объединенной оппозиции под №218.

В Полтавской областной организации Партии регионов эту ситуацию назвали недоразумением. «Он давно выступает и озвучивает позицию власти и ассоциируется с нашей партией. Он член нашей команды», - сказали УНИАН в пресс-службе Полтавской облорганизации Партии регионов.