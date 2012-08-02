Ющенко отвел "Нашей Украине" ключевую роль в будущем парламенте

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Рада".

"Если мы состоимся в статусе парламентской партии 40-50 человек, то я вас заверяю, что эта политическая партия будет играть, по сути, главную политическую роль", - цитирует Украинская правда.

По его мнению, если самые крупные на данный момент политические партии не предложат проект, который сможет объединить страну, их ждет сложное будущее.

При этом Ющенко считает, что в случае прохождения в Раду его партия сможет заручиться поддержкой других парламентских сил по ключевым вопросам, касающимся жизни страны.

Он подчеркнул, что одной из своих основных задач считает формирование общих для всей страны национальных приоритетов.

Как сообщалось, Ющенко считает, что объединения национал-демократических сил на базе "Нашей Украины" наберет больше 10% голосов избирателей на предстоящих выборах в парламент.