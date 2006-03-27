Блок «За Януковича!» получит 40%, БЮТ - 7-10%

По мнению Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым Бориса ДЕЙЧА, ведущую роль в формировании нового крымского парламента сыграют представители избирательного блока «За Януковича!».

Об этом Б. ДЕЙЧ заявил в прямом эфире телемарафона «Выбор-2006» на телеканале 1+1, передает корреспондент УНИАН.

Как отметил крымский спикер, на нынешних выборах в парламент Крыма претендовало 47 партий и блоков, или на две партии больше, чем в Верховную Раду Украины. «Я бы всех претендентов в Верховную Раду Крыма поделил условно на три группы: фаворитом является избирательный блок «За Януковича!», который ориентировочно наберет более 40 процентов; вторая группа, которая наберет по 7-10 процентов – это партия «Союз» и Блок Юлии Тимошенко. От трех до пяти процентов голосов крымских избирателей наберут Народная партия, блок «Не ТАК!», Блок Куницына, Партия зеленых и другие», – считает глава парламента автономии. Он подчеркнул, что ведущую скрипку в формировании нового крымского парламента будет играть блок «За Януковича!».

При этом Б.ДЕЙЧ выразил убеждение, что все новые депутаты смогут объединить свои силы и продолжить традиции предыдущего парламента, сохранить в Крыму мир, спокойствие и межнациональное согласие.

Отвечая на вопрос экспертов о своем мнении по поводу заявлений министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО о возможности формирования в новом крымском парламенте так называемого «блока СИЗО», Б.ДЕЙЧ сказал, что не хотел бы комментировать выступление министра внутренних дел. «Результаты голосования избирателей говорят совершенно о другом», – отметил крымский спикер.