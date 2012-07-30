Немецкие врачи просят для Тимошенко 8 недель покоя

14:17, 30 июля 2012
Политика
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Медики берлинской клиники «Шарите» будут просить предоставить экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко 8 недель покоя для продолжения лечения в Центральной клинической больнице «Укрзалізниці» в Харькове.

Немецкие врачи осмотрели Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед харьковской больницей после осмотра Ю.Тимошенко сообщил журналистам председатель правления клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпль.

Он отметил, что сразу после осмотра Ю.Тимошенко в ЦКБ «Укрзалізниці» врачи берлинской клиники «Шарите» отправляются в Киев, где проведут встречу с вице-премьер-министром – министром здравоохранения Украины Раисой Богатыревой.

«Обращаемся с просьбой на 8 недель получить покой, чтобы получить прогресс в лечении», - сказал К.М.Айнхойпль.

Он заметил, что в ближайшее время Ю.Тимошенко необходимо избегать стрессовых ситуаций, чтобы не ухудшились результаты предыдущего проведенного лечения.

К.М.Айнхойпль подчеркнул, что во время пребывания экс-премьера в стационаре был достигнут серьезный прогресс в ее лечении. Однако из-за проявления аллергии и связанного с ней прекращения терапии в последнее время можно наблюдать некоторое ухудшение состояния здоровья экс-премьера.

«Что касается состояния здоровья госпожи Ю.Тимошенко, то здесь, во время пребывания в больнице №5, можно наблюдать достаточно серьезный прогресс, улучшение состояния здоровья, однако из-за аллергии, появившейся 5 июля, мы были вынуждены прервать все терапевтическое лечение на 20 дней. Вследствие этой вынужденной паузы возникло некоторое ухудшение в общей симптоматике», - сказал К.М.Айнхойпль.

Он заметил, что вместе со своими немецкими коллегами и украинскими медиками составил план терапевтического лечения Ю.Тимошенко.

К.М.Айнхойпль также отметил хорошее взаимодействие с украинскими врачами, их высокий профессионализм и желание помочь.

На вопрос, понимают ли немецкие врачи под понятием покой отказ от участия Ю.Тимошенко в судебных процессах в любом формате, К.М.Айнхойпль сказал: «Я не хотел бы высказывать свое мнение по этому вопросу, в первую очередь мы должны обсудить этот вопрос с компетентными органами».

Осмотр Ю.Тимошенко провели члены международной медицинской комиссии.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года было приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове.

С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзалізниці» в Харькове (у нее диагностирована межпозвонковая грыжа).

Лечение Ю.Тимошенко проходит под наблюдением медиков из берлинской клиники "Шарите".

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