Нафтогаз выкупил у Дельта Банк ОВГЗ на 2,6 млрд грн

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте государственных закупок.

ОВГЗ были реализованы двумя лотами, договоры о покупке облигаций были заключены 18 и 19 июля т.г. В тендере принимал участие один участник.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

КБ «Дельта» зарегистрирован 9 февраля 2006 года.

На 1 января 2012 г. основными акционерами банка являлись: Николай Лагун - 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.