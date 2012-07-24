В Польше задержали девятерых украинцев

Как сообщила УНИАН пресс-служба польских пограничников во вторник, среди задержанных шесть женщин в возрасте от 18 до 41 года. Все они планировали с польскими рабочими визами уехать в Италию.

"Во время проверки документов оказалось, что одна из женщин, чтобы получить рабочую визу, использовала фальшивую заявку на трудоустройство. Украинка признала свою вину и согласились на назначенное ей наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев с испытательным сроком 2 года", - отметила пресс-служба.

Пограничники также задержали трех мужчин в возрасте от 40 до 58 лет, которые пытались въехать в Польшу с рабочими визами, в том числе, оформленными на основании фальшивых заявок на трудоустройство.