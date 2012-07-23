К Тимошенко пустили Кокса

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям со средствами массовой информации, общественностью и международному сотрудничеству Государственной пенитенциарной службы Украины.

Ю.Тимошенко настаивала на присутствии во время встречи ее адвоката. В связи с этим и во избежание очередной провокации и скандала принято решение предоставить на это разрешение, говорится в сообщении.

В ГПтС напомнили, что «Тимошенко Ю.В. имеет статус осужденной. Поэтому законодательство требует от нее придерживаться определенных норм и правил - режима содержания. Это также касается и свиданий с защитниками и другими лицами. Вынуждены констатировать, что защитники Тимошенко Ю.В. не всегда придерживаются установленного законом порядка, и продолжают настаивать на встречах с Тимошенко Ю.В. без ограничения их по периодичности и времени».

Встречи П.Кокса проходят на основании статьи 24 Уголовно-исполнительного кодекса Украины и с учетом рекомендаций, изложенных в резолюции Европейского парламента относительно Украины от 24 мая 2012 года, в соответствии с которой П.Кокс является уполномоченным лицом по наблюдению ситуации вокруг дела Ю.Тимошенко, заметили в пенитенциарной службе.