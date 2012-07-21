Представитель США: преследование Тимошенко и Луценко политически мотивировано

Как сообщает Радио «Cвобода», об этом И.Келли заявил в официальном коммюнике.

«Политически мотивированное преследование экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и других бывших украинских высокопоставленных должностных лиц вызывает сомнения в преданности власти Украины принципам демократии и верховенства закона», – говорится в сообщении.

«Мы настойчиво призываем правительство Украины соблюдать свои обязательства перед ОБСЕ и освободить господина Луценко, госпожу Тимошенко и других экс-членов украинского правительства, которые сейчас находятся в местах лишения свободы на сомнительных основаниях», – подчеркнул И.Келли.

«Они не должны быть ограничены в участии в ведении государственных дел. Это особенно важно накануне предстоящих парламентских выборов в Украине и председательства Украины в ОБСЕ в 2013 году», – отметил он.