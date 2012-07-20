В Киеве милиция снесла палатку-приемную бютовцев

Как сообщает пресс-служба Киевской городской организации партии «Батькивщина», инцидент произошел в Киеве на ул. Дубинина, 2, где в течение длительного времени продолжается противостояние между жителями и ЗАО «Украинский центр обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте», который пытается построить 17-этажный дом на крутом склоне. По мнению специалистов, это приведет к сползанию соседних домов в овраг и их разрушению. Общественная приемная была центром сбора граждан, которые защищали свои права.

«Поздно вечером 19 июля к палатке подошли около 20 милиционеров, которые, не предъявив удостоверений и без всяких объяснений, начали ее сносить. При этом милиция применяла силу к людям, в том числе и к депутатам, а требования показать свои служебные удостоверения и назваться они полностью игнорировали. После уничтожения палатки «правоохранители» покинули место происшествия, также не сказав ни слова», - сказано в сообщении.

«В данном случае имеет место явный бандитизм со стороны людей в форме», - заявил Ю.Одарченко.

«Мы обратимся в Генеральную прокуратуру и в суд с требованием установить, кто были эти лица и на каком основании они действовали. Все события зафиксированы на видео, и я гарантирую, что мы сделаем все возможное для того, чтобы все эти лица были привлечены к уголовной ответственности. Если не сейчас - то сразу после победы Объединенной оппозиции», - отметил народный депутат.