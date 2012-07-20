ТВі без предупреждения заменили в кабельной сети на канал Нацбанка

Об этом журналист канала Вахтанг Кипиани сообщил на своей странице в Facebook.

"Без каких-либо предупреждений наш телеканал был отключен кабельной сетью "Триолан". Это означает, что возможность смотреть ТВі лишили часть жителей 11 городов Украины - Киева, Луганска, Одессы, Днепропетровска, Запорожья, Донецка, Полтавы, Симферополя, Сум, Харькова, Чугуева" , - написал журналист.

В свою очередь заместитель директора по развитию сети телеканала ТВi Александр Пивнюк в прямом эфире телеканала сообщил, что информация об отключении поступила "два часа назад".

Он рассказал, что в "Триолане" причиной отключения телеканала с пакетной услуги назвали технические проблемы, но при этом уточнил, что вместо ТВi у пользователей включен телеканал Национального банка "БТБ", пишет Украинская правда.

"Эта торговая марка объединяет 12 сетей по всей Украине. Мы обратились к диспетчеру, который сказал, что этого канала больше не будет", - заявил Пивнюк.

"Когда мы обратились к руководству киевских операторов - Остапенко Светланы - она ​​сказала, что идет ремонт оборудования и пока его не отремонтируют, ТВi показывать не будут, вместо этого оборудования есть для показа другого канала. То есть сейчас около 200 тысяч абонентов получают сигнал другого канала - канала БТБ", - отметил он.

"От руководства киевского "Триолана" обещаний и прогнозов пока нет. Сразу после этого мы начали выяснять и увидели, что в Днепропетровске выключили, в Харькове, в Запорожье, в Луганске. У нас есть соглашение, агенты с этими компаниями и сейчас мы выясняем причины", - добавил представитель телеканала.