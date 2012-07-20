Азаров о предположительной обидчице Власенко: Никто ее не посмеет тронуть

Это Азаров написал, отвечая на вопрос председателя Харьковской областной организации "Молодые регионы" о том, как "восстановить справедливость и честь девушки", в своем Facebook.

"Первое - выступления многих представителей оппозиции, как правило, не соответствуют действительности. И поэтому надо их так воспринимать.

Второе - я хочу передать Маше Столяровой, что ей не надо бояться, и никто ее не посмеет тронуть." - написал премьер-министр Украины.

В то же время он добавил, что не может поддержать такого вида обращения с людьми. "Разумеется, я не могу поддержать действия того человека, который облил зеленкой этого господина. Такие действия недопустимы. Можно относиться к нему по-разному, но он является защитником, и наша с вами обязанность - оказывать ему содействие в осуществлении такой важной его функции как защита интересов человека в суде", - подытожил Азаров.

Напомним, Власенко заявил, что девушкой, которая облила его зеленкой, может быть представитель организации «Молодые регионы» Мария Столярова.