В Киеве собирают подписи под иском к Януковичу

Как сообщили УНИАН в пресс-центре киевского регионального штаба Объединенной оппозиции «ВО «Батьківщина», для этого в палатках Объединенной оппозиции необходимо подписать два документа - заявление о вступлении в дело как третье лицо и договор о предоставлении бесплатной правовой помощи.

Палатки выставлены во всех районах столицы в наибольших местах скопления людей: возле станций метро, рынков, торговых центров, рядом с транспортными развязками.

«Мы подали заявку в КГГА, в которой заблаговременно предупредили столичную администрацию о начале акции против действующего Президента и выставления палаток. Надеемся, что абсурдных судебных решений относительно сноса палаток, которые власть будет трактовать как МАФы или другие запрещенные конструкции, не будет» - заявил руководитель киевского избирательного штаба Объединенной оппозиции, народный депутат Юрий Одарченко.

Как сообщал УНИАН, 16 июля председатель Совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк заявил, что оппозиция обращается с судебным иском к Президенту за присвоение им дополнительных полномочий и узурпацию власти.

А.Яценюк отметил, что все решения В.Януковича после отмены конституционной реформы 2004 года являются нелегитимными, поскольку после этого необходимо было провести досрочные президентские выборы в связи с другим объемом полномочий главы государства.

Также А.Яценюк сообщил, что оппозиция будет проводить всеукраинскую кампанию по сбору подписей граждан под иском к Президенту.