Джемилев говорит, что союз крымских татар с ПР исключен

Как сообщат пресс-служба Меджлиса, об этом М.Джемилев заявил в интервью газете "Авдет".

По его словам, формат участия Меджлиса в парламентских выборах будет обсуждаться в эти выходные на национальном съезде крымских татар - курултае.

"Возможность предвыборного союза с Партией регионов у нас не рассматривалась, поскольку по многим вопросам развития Украины и Крыма у нас разные, а порой - диаметрально противоположные точки зрения", - сказал М.Джемилев.

Лидер крымских татар также заявил, что 250 делегатов курултая принимают решения, исходя из национальных интересов и мнений соотечественников, которые их избрали.

"Поэтому, подавляющее большинство крымских татар, как показала практика всех выборов на территории Украины в последние два десятилетия, голосует в соответствии с рекомендациями своего курултая. Правда, были и есть небольшие группы из числа крымских татар, которые не имеют каких-либо твердых политических взглядов, но обязательно призывают голосовать вопреки рекомендациям курултая. У них работа такая, они так зарабатывают себе на хлеб", - отметил М.Джемилев.

Вместе с тем, он добавил, что, даже если гипотетически допустить, что курултай призовет крымских татар по каким-то соображениям голосовать за Партию регионов, то "нет никакого сомнения, что большинство так и поступят, поскольку рейтинг представительного органа крымскотатарского народа довольно высок". "По данным Центра Разумкова, около 82%", - сказал М.Джемилев.