МИД говорит, что не может сам добиться безвизового режима с ЕС
Либерализация визового режима с Евросоюзом является приоритетным для консульской службы МИД Украины задачей, но ее достижение требует выполнения всеми причастными институциями своей «домашней работы».
Так прокомментировал сегодня на брифинге руководитель департамента информационной политики МИД Олег Волошин вопрос о визовой политике Украины и ЕС, пишет Радио Свобода.
По словам Волошина, «это больше не вопрос к МИДу. Это вопрос закона о биометрических паспортах, это выполнение миграционного законодательства, это применение, как и принятие, международных соглашений, к которым Украина присоединилась, по торговле с людьми и т.д. Мы надеемся, что наши коллеги из других ведомств в этом направлении будут так же активно работать, как и МИД работал, чтобы получить План действий относительно безвизового режима».
Волошин отметил, что МИД координирует работу правительства по выполнению Плана действий, более года назад полученного Украиной от Европейской комиссии.
Между Украиной и Европейским Союзом уже более двух лет действует Соглашение об упрощении оформления виз, которое определяет порядок оформления виз для отдельных категорий украинцев.