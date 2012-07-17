МИД говорит, что не может сам добиться безвизового режима с ЕС

Так прокомментировал сегодня на брифинге руководитель департамента информационной политики МИД Олег Волошин вопрос о визовой политике Украины и ЕС, пишет Радио Свобода.

По словам Волошина, «это больше не вопрос к МИДу. Это вопрос закона о биометрических паспортах, это выполнение миграционного законодательства, это применение, как и принятие, международных соглашений, к которым Украина присоединилась, по торговле с людьми и т.д. Мы надеемся, что наши коллеги из других ведомств в этом направлении будут так же активно работать, как и МИД работал, чтобы получить План действий относительно безвизового режима».

Волошин отметил, что МИД координирует работу правительства по выполнению Плана действий, более года назад полученного Украиной от Европейской комиссии.

Между Украиной и Европейским Союзом уже более двух лет действует Соглашение об упрощении оформления виз, которое определяет порядок оформления виз для отдельных категорий украинцев.