Киевский губернатор просит партии скинуться пострадавшим от стихии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Присяжнюк заявил сегодня журналистам в Киеве, заметив, что на его призыв уже откликнулась областная организация Партии регионов, которая передала руководству Мироновского района, жители которого понесли наибольшие убытки, 1,5 млн грн.

«Оказав соответствующую помощь пострадавшим от стихии, все политические силы не на словах, а на деле покажут свою настоящую заботу о людях, тем более о тех, кто неожиданно оказался в сложной ситуации», - отметил губернатор.

По его словам, восстановительные работы в Мироновской районной больнице уже начались.

Кроме того, во всех районах области, которые потерпели убытки от ненастья, в рамках социальной программы «Трудовой десант» начнут работу добровольные мобильные ремонтные бригады.

А.Присяжнюк отметил, что только по предварительным подсчетам в Мироновском районе ущерб от стихийного бедствия достиг 10 млн грн, в Таращанском – около 2 млн грн, в Богуславском и Рокитнянском - по 1 млн грн, а в Ставищенском и Тетиевском - по 500 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Киевской области из-за шквального ветра и града пострадали 200 населенных пунктов. Ветер повредил крыши домов, повалил деревья, обесточил очистительные сооружения и т. п.