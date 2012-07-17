Луценко о Ющенко: я его чуть ли не на три буквы посылал

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко заверяет, что не намеревался угодить бывшему Президенту Виктору Ющенко в расследовании уголовного дела о его отравлении из-за крайне напряженных отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.Луценко заявил сегодня во время допроса в Печерском районном суде Киева.

«На лето 2009 года никаких позитивных - ни политических, ни служебных - отношений с Президентом Ющенко у меня не было, и поэтому у меня не было никаких оснований и желания ему угодить... В то время я его чуть ли не на три буквы посылал», - сказал Ю.Луценко, отвечая на вопрос своего защитника об отношениях с экс-Президентом, в частности в контексте продолжения оперативных мероприятий в рамках расследования дела о его отравлении.

На данное время допрос Ю.Луценко завершен, после 10-минутного перерыва суд перейдет к стадии рассмотрения дополнений.

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Ю.Луценко выдвинуто обвинение по ч.3 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) во время расследования дела об отравлении В.Ющенко.

Суть злоупотреблений, которые инкриминируются экс-министру, сводится к тому, что он, а также В.Тарасенко и О.Павленов (оба работали в Департаменте уголовного розыска МВД), в рамках расследования дела об отравлении В.Ющенко якобы незаконно продлили до 18 месяцев оперативно-розыскное дело (ОРД) в отношении В.Давыденко, бывшего водителя экс-заместителя председателя СБУ В.Сацюка. Открытие этого ОРД позволяло вести слежку за В.Давыденко и прослушивать его телефонные разговоры, что «нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам Валентина Давыденко», говорится в обвинительном заключении.

Этот эпизод дела экс-министра был выделен в отдельное дело 21 января 2012 года.