Луценко говорит, что знает об отравлении Ющенко то же, что и все

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко заявляет, что ему ничего не известно о ходе расследования дела об отравлении бывшего Президента Украины Виктора Ющенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, давая свободные объяснения в ходе допроса в Печерском районном суде Киева.

«Мне ничего не известно о расследовании отравления Ющенко. Мне об этом деле известно лишь то, что известно всем гражданам из СМИ», - сказал Ю.Луценко.

Анализируя обвинение, которое выдвинуто ему, в продолжении оперативно-розыскных мероприятий в отношении водителя бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка, он напомнил, что ему до сих пор не вручена копия обвинительного заключения.

«Но, базируясь на выдержках из предыдущего обвинения, можно сделать однозначный вывод, что материалы не содержат ни доказательств преступного умысла, ни факта совершения преступления, ни состава преступления, совершенного Луценко, Павленовым и Тарасенко», - отметил экс-министр.

Ю.Луценко объяснил, что базой для проведения оперативно-розыскного дела в отношении водителя В.Сацюка была ведомственная инструкция под номером 007, датированная 2004 годом. По словам Ю.Луценко, закон о проведении ОРД указывает, что надо делать, а инструкция говорит, как это надо делать.

При этом Ю.Луценко выразил удивление, почему в материалах обвинения, которое ему инкриминируется, нет постановления о нарушении ОРД по факту отравления В.Ющенко.

«Кроме того, как мы вообще оцениваем, кто нанес вред Давыденко, если у нас нет в материалах ни постановления о проведении ОРД, ни решения суда относительно разрешения на это?», - спросил экс-министр.