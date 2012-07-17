В "Батькивщине" уверены, что зеленка придаст сил адвокату Тимошенко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

«Это уже переходит все границы. Сначала власть бросает на сторонников Юлии Тимошенко в Харькове бандитов, теперь подсылает неадекватных людей, которые готовы на все, чтобы выслужиться перед Партией регионов. В этот раз от получения серьезной травмы зрения нашего коллегу спасли лишь очки. Что будет дальше после зеленки - кислота, покушение на убийство, взрывчатка?» - возмутились в Объединенной оппозиции.

В то же время, отметили соратники С.Власенко, такая реакция власти является лучшим показателем высокого класса юриспруденции, который демонстрирует защитник Ю.Тимошенко.

«Власти не способны противостоять адвокатам политических узников в судах, с помощью юридических аргументов. Режим понимает, что следом за первым решением Европейского суда по правам человека по делу Юрия Луценко пойдут другие проигрышные для власти решения по делам Юлии Тимошенко и других оппозиционеров. Поэтому от бессилия на юридическом фронте в ход идут привычные для этой категории людей бандитские методы: агрессия, запугивание, хулиганство», - подчеркнули в оппозиции.

В «Батькивщине» выражают уверенность, что инцидент, как бы того ни хотели власти, не сломает С.Власенко, а наоборот, даст ему дополнительные силы и вдохновение довести дело по защите политических узников в Украине до победного конца.

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Как сообщал УНИАН,16 июля, возле больницы «Укрзалізниці» в Харькове неизвестная облила зеленкой С.Власенко.

У него полностью были облиты зеленкой лицо и футболка.

С.Власенко заявил, что обратится в милицию с официальным заявлением по поводу нападения.

«Я оформлю заявление в соответствии с требованиями действующего законодательства. Я видел, кто это сделал. Это женщина лет 22-25, невысокого роста, темные волосы, молодая», - сказал он.

Ранее - 13 июля - возле этой же больницы неизвестный бросил в сторону автомобиля С.Власенко поллитровую бутылку из-под сока, наполненную зеленой жидкостью, похожей на зеленку.

Тогда бутылка не долетела до автомобиля и С.Власенко, который стоял недалеко. Брызги от разлитой зеленки попали только на одного из журналистов, который в это время находился поблизости.