Азаров позовет на ковер руководителей регионов, проигнорировавших ипотеку

Премьер-министр Украины Николай Азаров не удовлетворен темпами реализации социальной инициативы Президента Виктора Януковича, касающейся предоставления ипотечных кредитов под 3% для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Премьер поручил ответственным органам, в первую очередь Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, разобраться с причинами торможения ипотечного кредитования.

При этом он заявил, что намеревается заслушать руководителей тех регионов, где вообще не заключены соглашения на приобретение доступного жилья.

Как сообщал УНИАН, Н.Азаров не раз заявлял о необходимости больше внимания уделять реализации и совершенствованию механизмов по предоставлению жилья в рамках программы «Доступное жилье».

16 июня премьер поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработать механизм удешевления строительства жилья до 5,5 тыс. грн за квадратный метр.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.