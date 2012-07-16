Клюев думает, что в этом году для Украины будут «хорошие новости» из ЕС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.Клюева, об этом он сказал, комментируя информацию представителя Евросоюза относительно завершения редактирования и правового согласования части Соглашения об ассоциации, касающейся образованию зоны свободной торговли Украина-ЕС.

«Украина продолжает европейскую интеграцию не на словах, а конкретными ежедневными делами. Наши специалисты ведут кропотливую и очень непростую работу, готовя необходимые документы», - заявил А.Клюев.

Он выразил убеждение, что в этом году можно ожидать новые хорошие новости относительно сотрудничества и интеграции Украины и Евросоюза.

Секретарь СНБО отметил, что евроинтеграция для Украины - это, в первую очередь, реформы ради достижения новых качественных стандартов, а, следовательно, - модернизация экономики, расширение возможностей привлечения инвестиций, развитие внутреннего конкурентоспособного производства, создание новых рабочих мест, достойных условий труда и его оплаты, выход украинских товаропроизводителей на рынки ЕС и пр.

«Но нужно очень много работать, чтобы реализовать все имеющиеся у нас планы», - заявил А.Клюев.