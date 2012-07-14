Янукович поздравил Олланда со взятием Бастилии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

В.Янукович в поздравлении выразил убеждение, что, благодаря совместным усилиям, дружеские отношения и всестороннее сотрудничество между Украиной и Францией будут плодотворно развиваться в интересах народов обеих стран.

Также он отметил, что надеется на продолжение конструктивного двустороннего взаимодействия по всем актуальным вопросам реализации Украиной курса на европейскую интеграцию.

Президент Украины пожелал французскому коллеге успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному французскому народу - мира, благополучия и процветания.