Янукович поздравил Олланда со взятием Бастилии

10:51, 14 июля 2012
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович направил Президенту Французской Республики Франсуа Олланду поздравление по случаю национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии.

Янукович ищет у Олланда поддержку по европейскому вектору

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

В.Янукович в поздравлении выразил убеждение, что, благодаря совместным усилиям, дружеские отношения и всестороннее сотрудничество между Украиной и Францией будут плодотворно развиваться в интересах народов обеих стран.

Также он отметил, что надеется на продолжение конструктивного двустороннего взаимодействия по всем актуальным вопросам реализации Украиной курса на европейскую интеграцию.

Президент Украины пожелал французскому коллеге успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному французскому народу - мира, благополучия и процветания.

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