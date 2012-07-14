Янукович поздравил Олланда со взятием Бастилии
10:51, 14 июля 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович направил Президенту Французской Республики Франсуа Олланду поздравление по случаю национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии.
Янукович ищет у Олланда поддержку по европейскому вектору
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.
В.Янукович в поздравлении выразил убеждение, что, благодаря совместным усилиям, дружеские отношения и всестороннее сотрудничество между Украиной и Францией будут плодотворно развиваться в интересах народов обеих стран.
Также он отметил, что надеется на продолжение конструктивного двустороннего взаимодействия по всем актуальным вопросам реализации Украиной курса на европейскую интеграцию.
Президент Украины пожелал французскому коллеге успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному французскому народу - мира, благополучия и процветания.
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