Как голосовала Винницкая область...

По информации Винницкой областной избирательной комиссии, которая обработала данные приблизительно 20% протоколов, Блок Юлии Тимошенко имеет в своем активе около 29% голосов избирателей, "Наша Украина" – около 18%, Социалистическая партия Украины – 17%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила секретарь Винницкой областной избирательной комиссии Валентина СОЛОХА.

По ее данным, после обработки 20% протоколов, Народный блок Литвина в Винницкой области набирает 5,4%, Партия регионов – 4,7%, Коммунистическая партия Украины – 3,1%.

В.СОЛОХА добавила, что Блок народно-демократических партий набрал - 1,8%, гражданский блок ПОРА-ПРП – 1,2%, а остальные политические силы меньше 1%.

Секретарь областной избирательной комиссии прогнозирует, что до конца суток 27 марта областная избирательная комиссия получит предварительные результаты, а окончательные результаты будут подведены не раньше пятницы.