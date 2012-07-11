Хармс отметил улучшение состояния Тимошенко

Состояние здоровья экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая проходит курс лечения в Центральной клинической больнице «Укрзализныци» в Харькове, улучшилось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам в международном аэропорту «Харьков» перед отлетом из Украины лечащий врач Ю.Тимошенко Лутц Хармс.

Он отметил, что при условии сохранения благоприятных условий можно ожидать последующего улучшения состояния здоровья Ю.Тимошенко.

«Можно уже утверждать, что улучшение наступило, и мы надеемся, если условия будут более-менее приемлемыми, то последующее улучшение не заставит себя ждать», - сказал Л.Хармс.

Немецкий специалист отметил надлежащие технические условия, созданные в харьковской больнице, и профессионализм персонала больницы, однако заметил отсутствие хотя бы малейшей возможности остаться с Ю.Тимошенко с глазу на глаз.

«Там очень хорошее оборудование. Есть прекрасные коллеги, с которыми мы работаем. Но врачу иногда нужно остаться с пациентом с глазу на глаз и поговорить, что необходимо в контексте этого заболевания, и это невозможно», - сказал Л.Хармс.

Немецкий врач также заметил, что переводчик смогла получить допуск к работе только через полтора дня после его прибытия в Харьков.

«Я здесь нахожусь уже третий день, это третий день моего пребывания, но только через полтора дня моя переводчица получила допуск работать, поэтому иногда мы просто теряем время впустую», - отметил Л.Хармс.