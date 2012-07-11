Глава МИД Литвы: Если ЕС хочет мира, то должен заботиться о будущем Украины
Если ЕС хочет, чтобы выборы в Украине прошли демократично, он должен послать стране положительный сигнал и пообещать продолжение диалога, в частности, относительно визового режима.
Так считает министр иностранных дел Литвы Аудронюс Ажубалис.
«Украина сейчас действительно вызывает большую озабоченность. По моему мнению, во время первого осеннего заседания Совета по иностранным делам, мы должны послать Украине и украинскому народу мощный сигнал, который был бы связан с предстоящими выборами. Здесь мы должны что-то пообещать, дать людям хорошее посыл, и пообещать, что Украина и ее народ получат что-то хорошо, если выборы пройдут демократично», - отметил глава МИД в интервью изданию EurActiv, пишет Тиждень.
По словам дипломата таким сигналом могут стать «переговоры по безвизовому режиму, который является одной из самых желанных целей для украинцев».
«Если мы хотим стабильности и мира в этой части мира, нам нужно позаботиться о будущем Украины», - добавил Ажубалис.