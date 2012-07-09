Хармс пойдет на диалог с украинскими коллегами с разрешения Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.Хармс сказал возле ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове представителю Харьковского медицинского общества - главному врачу областной клинической больницы Богдану Федаку, который передал немецкому медику обращения украинских врачей.

«С моей стороны нет возражений. Но главное – мнение моей пациентки. Необходимо согласие пациентки», - сказал Л.Хармс.

Он отметил, что готов обсудить протоколы лечения заболеваний позвоночника, которые имеет Ю.Тимошенко, но допустил, что не сможет предоставить украинским врачам исчерпывающую информацию.

«Я готов к диалогу, но будьте готовы, что я не отвечу на все ваши вопросы», - сказал Л.Хармс, говоря о возможности обсуждения протоколов лечения.

В свою очередь, Б.Федак передал Л.Хармсу переведенное на немецкий язык обращение харьковских врачей, в котором они выражают обеспокоенность отсутствием позитивной динамики в лечении экс-премьера и призывают немецкого специалиста к дискуссии о состоянии здоровья Ю.Тимошенко и о методах, приемах и средствах ее лечения.

Б.Федак предложил Л.Хармсу провести диалог завтра в 14.00 в актовом зале ЦКБ «Укрзалізниці».

На брифинге Л.Хармс сказал журналистам, что врачи клиники «Шарите» обсуждали с украинскими специалистами методы лечения Ю.Тимошенко до ее госпитализации.

Он отметил, что состояние здоровья Ю.Тимошенко удалось стабилизировать, но ее самочувствие меняется в зависимости от нервного напряжения.

Л.Хармс отметил, что болезнь Ю.Тимошенко является хронической, поэтому нельзя ожидать значительных резких прорывов в лечении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 июля, на пресс-конференции в Харькове члены Харьковского медицинского общества выразили обеспокоенность отсутствием позитивной динамики в лечении Ю.Тимошенко, которое проходит в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове под руководством врачей берлинской клиники «Шарите».

Депутат Харьковского городского совета – главный врач городской клинической больницы №13 Алла Бодейко отметила, что харьковские медики установили диагноз Ю.Тимошенко, который подтвердили все международные специалисты.

Она напомнила, что лечением Ю.Тимошенко занимаются немецкие специалисты, и харьковская медицинская общественность не имеет практически никаких сведений о лечении.

А.Бодейко допустила, что если на протяжении двух месяцев, которые Ю.Тимошенко находится в стационаре, не были достигнуты позитивные сдвиги, то или неправильно выполняются медицинские назначения, или вообще лечение было назначено неверно.

А.Бодейко подчеркнула, что харьковские врачи намерены предложить врачу-невропатологу клиники «Шарите» Л.Хармсу принять участие в диалоге с харьковскими медиками и обсудить возможность предоставления местными специалистами помощи в лечении Ю.Тимошенко.