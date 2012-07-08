Послесловие "языкового закона": цивилизованность Евро сменили кровь и драки

"Мы развели их, как котят" - так устами регионала Михаила Чечетова парламентское большинство озвучило свой способ принятия судьбоносных для государства решений, говорится в сюжете ТСН Недели.



На этой неделе большевики Рады утвердили скандальный закон о региональных языках, ставящий русский язык практически на уровень с государственным. Из-за этого закона Украина, которая только что демонстрировала впечатлившую даже самих украинцев цивилизованность во время футбольного Евро-2012, снова превратилась в поле битвы.



Скандальное принятие скандального закона



За принятием скандального языкового закона общественность могла наблюдать в прямом эфире. Заместитель Литвина Адам Мартынюк по предложению парламентского руководителя регионалов Александра Ефремова поставил его на рассмотрение. Хотя комитет еще два дня намеревался собирать поправки, а большинство решило, что обойдется и так.



Это было первое грубое нарушение регламента. В большинстве даже не скрывали - специально постарались.



Языковой закон нужно было сначала внести в повестку дня. Но бегая от одного микрофона к другому, Мартынюк все равно ставит его на голосование и 248 карточек голосуют за то, чего не существует в парламентском раскладе.



И еще одно грубое нарушение - 14 депутатов заявили, что их карточки использовал кто-то другой. Вице-спикер Николай Томенко подозревает, что за него нажал кнопку кто-то из большевиков. Возмутился и нашеукраинец Игорь Палица.



Говорит, что он не просто не голосовал за скандальный закон, но и зарегистрировал другой, обязывающий чиновников общаться на украинском даже в курилках и сдавать экзамены.



"Сегодня они проголосовали таким способом, завтра они проголосуют в туалете или в кабинете Мартынюка", - предсказывает Палица.



Свои голоса требуют отозвать 11 депутатов. Среди которых и литвиновцы, и регионалы. Интересно, что даже когда появилась стенограмма, где зафиксированы все нарушения, большинство настаивало: все в порядке. Недовольным они предложили писать письма.



Кровь и драки под Украинским домом



Оппозиция в знак протеста ушла из зала на улицу. К Украинскому дому всю ночь подходили активисты. Столкновения защитников языка и спецназа под Украинским домом затухали и разгорались на протяжении нескольких дней со слезоточивым газом и кровопролитием.



С 3 июля, когда был принят "языковой закон", Национальный гимн под Украинским домом звучит каждое утро. Здесь остаются протестующие, пятеро голодают.



Хотя оппозиционеры акцию протеста объявили закрытой - потому что победа. Спикер ВР Литвин подал в отставку, и закон не подписал. А без его автографа он не может попасть к президенту Виктору Януковичу.



В итоге: три дня протеста, 4 уголовных дела против участников акции, в больницах травмированы люди, подвешенный в воздухе закон о языке и политический кризис.



Успокоенная неподписанием закона оппозиция на самом деле имеет лишь небольшую паузу. Депутаты в конце июля соберутся на внеочередную сессию.