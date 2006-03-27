Как проголосовала Волынь...

В Волынской области на выборах в Верховную Раду Украины лидирует Блок Юлии Тимошенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного отделения Комитета избирателей Украины в Волынской области, по данным на 10.00 на выборах в Верховную Раду лидирует Блок Юлии Тимошенко – 45,3%. Второе место занимает «Наша Украина» – 18,7%, третье – Блок Костенко и Плюща – 8,6%. На четвертом месте - Народный блок Литвина – 4,5%, дальше СПУ – 3,8%, Партия регионов – 3,5%. Все остальные политические силы не преодолели 3% барьера.

В областной совет лидирует также Блок Юлии Тимошенко – 42,7%, на втором месте - «Наша Украина» - 20, 78%, на третьем – Блок Костенко и Плюща – 7, 5%.

По состоянию на 10.00 обработаны почти 13% протоколов, отметили в пресс-службе КИУ в области.