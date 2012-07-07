Судья «сжалилась» над Луценко - заседание перенесли

Печерский районный суд города Киева 10 июля в 9.15 продолжит рассмотрение уголовного дела об обвинении экс-министра внутренних дел Юрия Луценко в незаконном продолжении оперативно-розыскного дела относительно водителя бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка в рамках расследования уголовного дела об отравлении экс-президента Виктора Ющенко.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение после объявления копий протокола допроса сотрудника Генпрокуратуры Украины Вячеслава Перча объявила председательствующая в судебном процессе судья Анна Медушевская, учтя в то же время просьбу Ю.Луценко по поводу того, что он с 6 часов утра находится без еды.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко выдвинуто обвинение по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) во время расследования дела об отравлении В.Ющенко.

Ю.Луценко обвиняют в том, что в 2009 роке на должности министра он продолжил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении В.Ющенко – организовал слежку за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давиденко.

Этот эпизод дела против экс-министра был выделен в отдельное дело 21 января 2012 года.

Как указывается в обвинительном заключении, «экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, а также Олег Павленов и Владимир Тарасенко (которые работали в Департаменте уголовного розыска МВД), будучи представителями власти и служебными лицами, совершили злоупотребление властью, то есть преднамеренное использование служебным лицом и представителем правоохранительного органа власти вопреки интересам службы, что нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам Валентина Давиденко».

По версии следствия, В.Ющенко был отравлен 5 сентября 2004 года на даче В.Сацюка.