Академик о языковом законе: Цель одна - паханат при кремлевском каганате
Директор Института украинского языка НАН Украины, академик Павел Гриценко считает, что принятие закона о принципах государственной языковой политики разрушает основы существования государственного языка в Украине.
Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.
«Необходимо осознать, что принятие данного закона разрушает именно понятие «государственный язык», - отметил он и объяснил, что в условиях функционирования данного закона государственный язык становится необязательным для значительной части украинских граждан, поскольку может быть легко заменен другими на значительной территории страны.
П.Гриценко напомнил, что в соответствии с данным законом в системе образования будет действовать принцип выбора родителями языка обучения ребенка, также закон позволяет государственным служащим и депутатам игнорировать государственный язык.
«Какой это государственный язык? Да никакой. На каком они языке будут общаться – на русском, какой будет государственный язык фе-факто - русский язык. Вот что мы должны сегодня четко осознать», - заметил П.Гриценко.
Академик отметил, что данный закон не решает проблему языкового строительства в Украине, «поскольку в нем доминирует антиукраинская перспектива».
«Цель (закона - УНИАН) - развал независимого государства, уничтожение Украины как государства, то есть построение малорусского паханата при кремлевском каганате», - убежден П.Гриценко.
По его словам, закон закладывает «Большую китайскую стену» между украинским и русским народом, поскольку закладывает «ненависть и недоверие к русскому языку и культуре у украинцев».
П.Гриценко призвал украинцев не поддаваться на эту приманку и оставаться толерантными и открытыми к русскому и другим языкам.