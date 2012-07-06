Академик о языковом законе: Цель одна - паханат при кремлевском каганате

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

«Необходимо осознать, что принятие данного закона разрушает именно понятие «государственный язык», - отметил он и объяснил, что в условиях функционирования данного закона государственный язык становится необязательным для значительной части украинских граждан, поскольку может быть легко заменен другими на значительной территории страны.

П.Гриценко напомнил, что в соответствии с данным законом в системе образования будет действовать принцип выбора родителями языка обучения ребенка, также закон позволяет государственным служащим и депутатам игнорировать государственный язык.

«Какой это государственный язык? Да никакой. На каком они языке будут общаться – на русском, какой будет государственный язык фе-факто - русский язык. Вот что мы должны сегодня четко осознать», - заметил П.Гриценко.

Академик отметил, что данный закон не решает проблему языкового строительства в Украине, «поскольку в нем доминирует антиукраинская перспектива».

«Цель (закона - УНИАН) - развал независимого государства, уничтожение Украины как государства, то есть построение малорусского паханата при кремлевском каганате», - убежден П.Гриценко.

По его словам, закон закладывает «Большую китайскую стену» между украинским и русским народом, поскольку закладывает «ненависть и недоверие к русскому языку и культуре у украинцев».

П.Гриценко призвал украинцев не поддаваться на эту приманку и оставаться толерантными и открытыми к русскому и другим языкам.