"Свобода" предупредила, чтобы не трогали палаточный городок

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на митинге с участием всех оппозиционных сил области заявил председатель Черновицкой городской организации ВО «Свобода», депутат областного совета Назар Горук.

«Мы выставляем палатки, обеспечим круглосуточное дежурство. Протестный палаточный городок будет стоять перед окнами ОГА до тех пор, пока не будут удовлетворены наши требования. А именно: проведение внеочередной сессии Черновицкого областного совета, во время которой будет осуждено принятие закона «О принципах государственной языковой политики» и принято обращение к Януковичу с требованием ветировать данный антиукраинский закон, во-вторых – мы требуем официального обнародования позиции руководства исполнительной власти области, в-третьих – требуем проведения досрочных парламентских выборов и, в-четвертых – импичмента Януковича», - заявил Н.Горук.

Он добавил, что в случае игнорирования требований оппозиционеров или попыток снести палаточный городок, Черновицкая областная организация ВО «Свобода» вынуждена будет прибегнуть к более радикальным акциям протеста. Н.Горук также призвал приобщиться к акции другие политические оппозиционные силы региона.

Перед митингом под стенами ОГА представители партии «Фронт Змін», ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», партии «УДАР», Народного Руха Украины, УНП, партии «Гражданская позиция» провели по центральным улицам города марш в защиту украинского языка. В целом в акции протеста приняли участие 700-800 человек. Они требовали ветировать языковой закон, проведения досрочных выборов в парламент и импичмента В.Януковича. Оппозиция призывала работников власти, которым небезразлична Украина, написать заявления об увольнении в знак протеста.

Под стенами Черновицкой ОГА выступили представители всех оппозиционных сил региона, поэты, писатели, депутаты областного совета, рядовые граждане, священники украинских церквей. Участники митинга поддержали обращение Комитета сопротивления диктатуре с требованием к председателю Верховной Рады Украины Владимиру Литвину и Президенту Украины В.Януковичу выполнить норму Основного Закона и не подписывать антиконституционный закон о языковой политике.

Во время митинга возник небольшой инцидент: один из участников стал перебивать ораторов, призывая опустить партийные флаги, оставив лишь государственные. Мужчину под руки вывела за пределы митинга милиция.