Мороз считает, что закон о языках был принят по разработанному сценарию

Об этом говорится в комментарии А.Мороза, переданном агентству УНИАН.

«Оно же шло по разработанному сценарию: заявление (председателя ВР) Владимира Литвина о том, что закон не будет рассматриваться; отсутствие председателя ВР именно в момент рассмотрения; включение в повестку дня; голосование за закон в целом без рассмотрения поправок», - заявил А.Мороз и добавил, что последнее действие было проведено с абсолютным нарушением Регламента ВР, что является основанием не подписывать данный закон.

«Кстати, если В.Литвин в знак протеста заявляет о своей отставке, то есть основание закон не подписать, не направлять Президенту, и тогда большинство удовлетворит намерение председателя ВР», - считает А.Мороз.

При этом, по словам экс-спикера, сценарий, похоже, согласован обеими сторонами. «Созданы условия для демонстрации противостояния по линии «власть - оппозиция». Ситуация вокруг пресс-конференции Президента Украины Виктора Януковича – тому подтверждение», - убежден А.Мороз.

По его словам, назначение языкового закона – фактическое начало избирательной кампании.

В то же время, добавил А.Мороз, последствия принятия отмеченного закона «значительно сложнее».

Как сообщал УНИАН, 3 июля ВР приняла Закон «Об основах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко. Законом предусмотрено, что русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины из 27-ми.

Оппозиция заявила, что закон принят с нарушениями, несколько депутатов заявили, что не голосовали за данный закон, еще несколько – отозвали свои голоса.

Принятие закона привело к общественным акциям протеста, в частности, из-за митинга противников закона и столкновений с милицией 4 июля была перенесена пресс-конференция Президента Виктора Януковича в Украинском доме в Киеве.

После этого лидеры оппозиции заявили, что В.Литвин на встрече с ними пообещал, что не подпишет языковой закон.

В то же время пресс-секретарь спикера Виктория Шведова отметила, что В.Литвин никого не уполномочивал делать заявления о том, что он не подпишет языковой закон. Она подчеркнула, что подписание В.Литвиным закону возможно лишь при условиях четкого соблюдения норм закона о Регламенте, который содержит четкую процедуру рассмотрения законопроектов и его подготовки на подпись руководителю парламента.

Сегодня, 5 июля, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что фракция обратится в суд в случае, если В.Литвин не подпишет языковой закон.