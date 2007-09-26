Ющенко завершил поездку на Волынь и Львовщину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил рабочую поездку на Волынскую и Львовскую области.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в селе Билосток Луцкого района на Волыни Президент принял участие в открытии стационарного отделения постоянного проживания территориального центра социального обслуживания пенсионеров и одиноких неработоспособных граждан. Выступая на церемонии открытия, В.ЮЩЕНКО отметил, что государство должно с особенным вниманием относиться к проблемам людей преклонных лет. В этом контексте Президент в который раз озвучил свои социальные инициативы, отметив, что среди приоритетов его деятельности – внедрение новой социальной политики, которая позволит использовать потенциал экономического роста Украины в интересах людей. Глава государства также осмотрел помещение отделения и передал заведению ключи от автомобиля.

Во Львове В.ЮЩЕНКО посетил Семейный дом «Покрова», созданный в 2007 году Религиозным управлением монастырей Салезиянского згромадження восточного обряда в Украине УГКЦ. Целью деятельности заведения является создание максимально приближенных к семейным условиям для жизни, всестороннего и целостного развития детей-сирот. Президент пообщался с воспитанниками заведения и осмотрел помещение дома. Он также вручил детям подарки и передал ключи от автомобиля.