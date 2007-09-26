Представители коалиции в окружной комиссии защитили 5,5 тыс. списочных ”двойников”

Окружная избирательная комиссия территориального избирательного округа №225 (город Севастополь) сегодня на вечернем заседании не проголосовала за исключение из списков избирателей «двойников», в результате чего секретарь комиссии Анна ПОЛИЩУК в знак протеста подала заявление в ЦИК о добровольном сложении своих полномочий.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила член окружной избирательной комиссии территориального избирательного округа №225 от блока «Наша Украина - Народная самооборона» Тамила ПОДОЛЫНА.

По информации Т.ПОДОЛЫНЫ, на заседании комиссии рассматривался вопрос об исключении из списков так называемых «двойников», которые были обнаружены во время проверки. Таких, по ее словам, было насчитано около 5,5 тысяч, однако решение об исключении не было принято, поскольку большинство членов окружной избирательной комиссии - представители Партии регионов, СПУ и КПУ - проголосовали против, тогда как 6 членов комиссии от БЮТ и НУ-НС были за исключение.

По словам Т.ПОДОЛЫНЫ, «в знак протеста члены окружной избирательной комиссии от блока «Наша Украина - Народная самооборона» и БЮТ оставили зал заседаний комиссии, а секретарь окружной избирательной комиссии А.ПОЛИЩУК, которая представляет БЮТ, в знак протеста написала заявление в ЦИК, что она не может работать в составе этой комиссии и попросила освободить ее от обязанностей секретаря.

Как прибавила Т.ПОДОЛЫНА, сегодня был последний срок рассмотрения этого вопроса в комиссии, поскольку завтра окружная комиссия должна передать уточненные списки в участковые избиркомы.

Члены окружной избирательной комиссии, которые голосовали против исключения из списков “двойников”, мотивировали свою позицию нарушениям формы уточнения списков. По словам Т.ПОДОЛЫНЫ, дело в том, что 25 сентября городской штаб НУ-НС, рассмотрев вопрос относительно “двойников” в списках, обратился с письмом к начальнику Управления МВД в городе Севастополе, чтобы милиция проверила данные нарушения и дала ответ. Соответствующие службы севастопольской милиции осуществили проверку, и вычеркнули из списков тех людей, которые сомнительно находились в списках, в частности, тех, которые не проживают на территории Севастополя, и являются так называемыми “двойниками”. В то же время, сказала Т.ПОДОЛЫНА, это стало основанием для того, чтобы члены избирательной комиссии от коалиции голосовали против исключения “двойников” из списков. Как прибавила Т.ПОДОЛЫНА, представители проправительственной коалиции на заседании комиссии аргументировали тем, что милиция должна была отмечать, когда именно выбыл из города тот или другой человек. «Но в связи с тем, что срок практически истек, мы настаивали, что решение нужно принимать сегодня», - сказала Т.ПОДОЛЫНА.

Как сообщили УНИАН в Севастопольском городском избирательном штабе НУ-НС, по этому поводу активисты штаба готовят соответствующий иск в суд.