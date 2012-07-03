Азаров надеется, что у нардепов отпусков не будет

15:57, 03 июля 2012
Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров надеется, что народные депутаты не будут отдыхать. 

Микола Азаров
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на встрече с представителями парламентского большинства, которая проходит в сессионном зале Верховной Рады.

Н.Азаров подчеркнул, что сейчас - время «летних отпусков, которых, надеюсь, ни у кого из вас не будет, хотя всем желаю здоровья, но, тем не менее, время как раз сейчас не отпускное».

По его словам, только что закончилось Евро-2012, и нужно все сделать для того, чтобы задействовать построенную инфраструктуру.

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