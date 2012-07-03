Азаров надеется, что у нардепов отпусков не будет
15:57, 03 июля 2012Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров надеется, что народные депутаты не будут отдыхать.
|Микола Азаров
Н.Азаров подчеркнул, что сейчас - время «летних отпусков, которых, надеюсь, ни у кого из вас не будет, хотя всем желаю здоровья, но, тем не менее, время как раз сейчас не отпускное».
По его словам, только что закончилось Евро-2012, и нужно все сделать для того, чтобы задействовать построенную инфраструктуру.
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