Азаров надеется, что у нардепов отпусков не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на встрече с представителями парламентского большинства, которая проходит в сессионном зале Верховной Рады.

Н.Азаров подчеркнул, что сейчас - время «летних отпусков, которых, надеюсь, ни у кого из вас не будет, хотя всем желаю здоровья, но, тем не менее, время как раз сейчас не отпускное».

По его словам, только что закончилось Евро-2012, и нужно все сделать для того, чтобы задействовать построенную инфраструктуру.