Янукович следит за оранжевыми в подзорные трубы и микроскопы

Партия регионов круглосуточно следит за оппонентами, предупреждая фальсификации на выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Днепропетровске во время прямого эфира на «11 телеканале».

«Я хочу предупредить: мы очень хорошо подготовились к борьбе с нашими оппонентами, зная их способность именно в этом плане. Конечно, мы смотрим за ними в подзорные трубы, микроскопы и так далее, круглосуточно следим», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, всех авторов возможных фальсификаций «мы увидим в лицо 30 сентября». В то же время, по мнению В.ЯНУКОВИЧА, возможно, на вероятных фальсификаторов выборов повлияет тот факт, что «мы кое-кого предупредили».

По словам лидера Партии регионов, его политическая сила предлагала подписать соответствующий меморандум, кодекс чести относительно выборов, но они (оппоненты) отказались, потому что “рассчитывали на фальсификации, манипуляции, черный пиар, шантаж и подкуп людей”.