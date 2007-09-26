Шуфрич заявил, что с ”этим” он за один стол не сядет

Кандидат в народные депутаты Украины по спискам Партии регионов Нестор ШУФРИЧ уверен, что Блок Юлии Тимошенко и блок «Наша Украина – Народная самооборона» наберут на досрочных выборах в парламент страны меньше процентов, чем «регионалы». Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе (Крым).

Как передает корреспондент УНИАН, Н.ШУФРИЧ в очередной раз назвал выборы-2007 «сомнительными», и напомнил, что «регионалы» выборов не хотели и не собирались участвовать «в этой авантюре».

При этом Н.ШУФРИЧ подчеркнул, что БЮТ и блок НУ-НС, которые добивались проведения досрочных выборов, их и проиграют. «Они уже сегодня видят, что у них ничего не получается, не случайно заговорили о фальсификациях. Хотя об этом должны больше беспокоиться мы, потому что сегодняшние исследования показывают, что совокупный рейтинг Блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины» вместе взятых - а я никогда «оранжевых» не делил на хороших и плохих, белых и пушистых – меньше, чем у одной Партии регионов», - заявил Н.ШУФРИЧ.

«Когда они придумали выборы, я им сказал: «Ребята, вспомните Александра Невского! Он сказал: «Кто на нас с мечом пойдет, от меча и погибнет». Вы придумали эти выборы. Вы на них и погибнете. Это будет грустный конец для вас и вашей оранжевой истории», - сказал Н.ШУФРИЧ.

По словам Н.ШУФРИЧА, у «оранжевых» нет шансов получить власть, поэтому «они сейчас крутятся, как гадюки на сковородке, жаренным-то уже пахнет». «Вот вместе дуранули людей, вот вместе и отвечайте, - посоветовал «регионал» своим оппонентам. - Вместе пели на Майдане, вместе плясали, вместе и отплясываете».

Н.ШУФРИЧ также заявил, что никаких протестных акций после выборов не будет, поскольку никто, по его мнению, не выйдет на улицы защищать интересы «оранжевых». «Кто ж поднимется?», - спросил Н.ШУФРИЧ.

Он также исключил возможность создания широкой коалиции. «Ну, представьте себе ЛУЦЕНКО (лидер блока НУ-НС) и ШУФРИЧА в одном Кабинете министров?», - сказал Н.ШУФРИЧ, добавив, что «с этим» он «за одним столом сидеть не будет».