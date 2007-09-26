Как украинцы относятся к фальсификациям на выборах (соцопрос)

Треть украинцев примирилась с существованием фальсификаций на выборах, заявил директор Киевского Института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО, презентуя на пресс-конференции в УНИАН данные проведенного институтом всеукраинского социологического исследования в рамках годовой программы исследований “Ментальные основы выбора”.

К.БОНДАРЕНКО сообщил, что 24,6% опрошенных граждан относятся к фальсификациям в целом негативно, но понимают, что это стало нормой политической жизни в Украине. 5,8% воспринимают фальсификации положительно, если они служат интересам государства и народа.

В то же время 65,4% опрошенных крайне негативно относятся к существованию фальсификаций.

Как напомнил К.БОНДАРЕНКО, предыдущее исследование его института свидетельствует о том, что две трети населения Украины уверены, что фальсификации будут и на этих выборах.

Он также сообщил, что подавляющему большинству опрошенных украинцев не приходилось голосовать на выборах за вознаграждение или под давлением. Признались, что голосовали за вознаграждение 8,6% респондентов (преимущественно представители Западной Украины), а под давлением или угрозой - 8,1% (преимущественно представители Восточной Украины).

Исследование проводилось с 3 по 12 сентября в 129 населенных пунктах Украины. Были опрошены 2006 респондентов, представляющих взрослое население Украины старше 18 лет. Погрешность не превышает 2,2%.