Миллер: Украине пора подумать, как работать дальше

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер сегодня на пресс-конференции в Москве после годового собрания акционеров компании.

«В случае завершения в самое ближайшее время строительства «Северного потока» и «Южного потока», а также возможно 3-й и 4-й нитки «Северного потока» возникнет вопрос как может функционировать ГТС Украины», - сказал А.Миллер.

По его словам, ни теоретически, ни практически этот вопрос не рассматривался.

Он отметил, что зимой часто транзитный газ оседает в восточных регионах, а украинская сторона отбирая газ из ПХГ на западе страны выполняет контракты по экспорту в страны ЕС.

«Думаю, настало время нашим украинским коллегам над этим вопросом подумать и ответить на вопрос самим себе и нам как будет работать ГТС Украины, когда будут созданы обходные экспортные коридоры», - сказал он.

По его словам, «Газпром» и дальше будет поставлять газ в Украину по своим контрактам, и это вопрос давления, которое мы должны подавать на свои компрессорные станции со стороны России.

«Проблемы могут быть, но их сейчас надо анализировать и просчитывать», - сказал А.Миллер и отметил: «Газпром» дает потребителям ЕС скидки за счет совместных проектов, которых с Украиной нет».