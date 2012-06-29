Депутат предлагает засудить Литвина по "статье Тимошенко"

Об этом изданиюGazeta.ua рассказалЮ. Одарченко.



"Сегоднясовершенно очевидно,что Высший административный судне желает рассматриватьпо существу вопроса,связанноес незаконнымголосованием"языкового "закона в первомчтении.Факты нарушенийсовершенно очевидны,поскольку намомент голосованияв зале присутствовали170 человек,а проголосовали234",- сказал нардеп.



По его словам,судим отказал,сославшись на то,что это внутреннеедело Верховной Рады.



По словам депутата,они планируютподавать искв Европейский судпо правам человека,"потому,к сожалению,мы у себяне можем найтиникакой правды..."



Также,по его мнению,спикера ВладимираЛитвинаможно черезэто голосованиеосудитьпо той жестатье (ст.365,превышение служебных полномочий),по которойпосадилии экс-премьер-министра ЮлиюТимошенко: "Каждое утроему подаютна столинформациюо том,сколькочеловек зарегистрированов зале.Мы все приходимтуда,расписываемся,есть определенныйучет людей,которыйдокументальноподтвержденподписью.Он получилданные,что170 человекприсутствовали в зале,и,несмотря на это,провел голосование",- отметилЮ. Одарченко.