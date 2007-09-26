БЮТ напоминает ЦИК о криминальной ответственности

Блок Юлии Тимошенко не исключает, что члены Центральной избирательной комиссии, которые представляют коалицию, могут прибегнуть к попыткам непризнания результатов выборов, если они их не будут устраивать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил руководитель избирательного штаба БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

“Мы не можем исключать какие-то провокации со стороны членов ЦИК, если результаты будут неожиданными для них”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что члены ЦИК, представляющие сегодня политические силы коалиции – Партию регионов, СПУ и КПУ - демонстрируют двойные стандарты.

При этом А.ТУРЧИНОВ напомнил, что за подобные действия предусмотрена не просто моральная ответственность, а уголовная. “Если кто-то из ЦИК возьмет на себя функцию безосновательно не признавать результаты выборов, то их ждет уголовная ответственность”, - сказал он.