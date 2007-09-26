БЮТ напоминает ЦИК о криминальной ответственности
13:59, 26 сентября 2007Политика
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Турчинов не исключает провокаций
|Александр Турчинов
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил руководитель избирательного штаба БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.
“Мы не можем исключать какие-то провокации со стороны членов ЦИК, если результаты будут неожиданными для них”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.
Он отметил, что члены ЦИК, представляющие сегодня политические силы коалиции – Партию регионов, СПУ и КПУ - демонстрируют двойные стандарты.
При этом А.ТУРЧИНОВ напомнил, что за подобные действия предусмотрена не просто моральная ответственность, а уголовная. “Если кто-то из ЦИК возьмет на себя функцию безосновательно не признавать результаты выборов, то их ждет уголовная ответственность”, - сказал он.
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