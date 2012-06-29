Кравчук не одобряет заявления Януковича о Тимошенко

Об этом он заявил в интервью 5 каналу, комментируя по просьбе журналиста, нарушает ли глава государства таким образом Конституцию и презумпцию невиновности, поскольку эти дела не были переданы даже в суд.

«Я не соглашаюсь с тем, что Виктор Федорович дает такие оценки бывшему премьер-министру», - сказал Л.Кравчук.

Он заметил, что Президент может давать оценку любым событиям, но не принимать решения относительно них. «И я думаю, что это не является сегодня директивой к выполнению. Слава Богу, в нашем государстве есть независимые органы, которые сами принимают решение, независимо от директивы кого бы то ни было», - сказал Л.Кравчук.

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В последних интервью иностранным СМИ В.Янукович сначала не исключил причастности Ю.Тимошенко к убийству депутата Евгения Щербаня (интервью агентству Bloomberg от 13 июня), а 21 июня в интервью немецкому журналу SUPERillu заявил, что в мире нет политика, причастного к такому большому количеству уголовных дел, как Ю.Тимошенко.