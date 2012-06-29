Евродепутат рассказал, что нужно, чтобы признали украинские выборы

Об этом он заявил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе по завершении саммита ЕНП.

"Были обсуждения критериев признания выборов демократическими и легитимными", - сказал депутат.

Он отметил, что многие выступающие отметили, что для признания украинских выборов демократическими важно не только то, как они будут проведены, но и освобождение заключенных сейчас представителей оппозиции.

"Таким был тон дискуссии", - сказал Я.Сарюш-Вольски.

"Для демократических легитимных выборов важно именно демократическое проведение выборов, но также освобождение оппозиционных лидеров из тюрьмы", - подчеркнул он.

Вице-президент ЕНП также сообщил, что в ходе обсуждения Президент партии Вильфред Мартенс еще раз выразил поддержку бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко от имени партии.

По словам Я.Сарюш-Вольского, участники саммита также говорили о будущем соглашения об ассоциации с Украиной, и о том, станет ли его подписание толчком для изменения политики правительством действующего украинского Президента Виктора Януковича.