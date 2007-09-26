Пойдут ли украинцы на выборы (опрос)

Явка избирателей 30 сентября может составить больше 80%, но треть из них будет определяться относительно поддержки той или другой политической силы в последний момент.

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского социологического опроса в рамках годовой программы исследований “Ментальные основы выбора”, проведенного Киевским Институтом проблем управления им. Горшенина, обнародованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО сообщил, что, согласно этим данным, однозначно, придут на парламентские выборы 30 сентября 47,2% опрошенных, еще 37,1% говорят, что, скорее всего, пойдут на избирательные участки. Однозначно не пойдут на выборы 4,7% респондентов, еще 6,3%, скорее всего, не придут. Колеблются 4,7% опрошенных граждан.

В то же время, по словам К.БОНДАРЕНКО, треть избирателей будет определяться, за какую политическую силу отдаст свой голос, в последние дни перед выборами. В частности, в последнюю неделю – 14,6%, в день выборов – 9%.

Уже приняли решение, за кого голосовать, – 63% опрошенных. Затруднялись с ответом 5,8% избирателей.

Исследование проводилось с 3 по 12 сентября в 129 населенных пунктах Украины. Были опрошены 2006 респондентов, представляющие взрослое население Украины старше 18 лет. Погрешность не превышает 2,2%.