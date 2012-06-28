Милиция на Банковой задержала двух «участников оранжевой революции» (фото)

Об этом сообщает сайт Всеукраинской общественной организации "Коалиция участников Помаранчевой революции" (КУПР).

Как отмечается в сообщении, мирное собрание проводили общественные организации КУПР, общественная инициатива «Черный Комитет» и другие. По мнению организаторов театрализованного действия, их акция имела целью «привлечь внимание к системным нарушениям Конституции в Украине, которые приобрели регулярный характер, - политические репрессии, незаконные задержания, неправосудные приговоры и постановления судов, которые происходят при содействии действующей власти и Президента Украины, который обязан по должности быть гарантом соблюдения закрепленных в Конституции норм».

"Грубое вмешательство милиции ярко подтвердило тезисы организаторов акции: мирное собрание, о котором должным образом было сообщено исполнительной власти, безосновательно разогнали, а его организатор С.Мельниченко и активистка задержаны и отконвоированы в Печерское районное управление милиции на ул. Московской», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что активисты общественных организаций, ставшие свидетелями инцидента, направились к райуправлению требовать освобождения задержанных.