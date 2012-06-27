Газпром не скупится на авансы для Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня по результатам заседания Межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии заявил глава правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

По его словам, «Газпром» уже предоставил НАК «Нафтогаз Украины» аванс в размере 2 млрд долл. для обеспечения закачки газа в ПХГ.

«Если нашим украинским коллегам потребуются дополнительные финансовые ресурсы, мы готовы предоставить такое финансирование», - сказал А.Миллер.

При этом он отметил, что в ходе сегодняшнего заседания межведомственной комиссии одним из главных вопросов в энергетической сфере было обсуждение транзита российского газа через территорию Украины в предстоящий осенне-зимний период.

«Мы обсудили вопрос прохождения зимнего максимума. Принципиально важным является закачка украинской стороной газа в подземные хранилища, чтобы не допустить сбоев транзита российского газа в Европу в предстоящую зиму», - отметил А.Миллер.

При этом он уточнил, что для «Газпрома» крайне важным является четкое понимание того, какой объем газа будет закачан Украиной в ПХГ.

«Нам также необходимо знать, какой объем газа останется в подземных хранилищах на конец периода отбора газа в 2012 году. Мы не хотим повторения ситуации прошлой зимы, когда Украина отбирала транзитный газ. Мы понимаем, что нашим украинским коллегам необходимы оборотные средства для того, чтобы произвести закачку в полном объеме», - отметил А.Миллер.

Как сообщал УНИАН, в июне этого года «Газпром» предоставил НАК «Нафтогаз Украины» аванс в размере 2 млрд долл. за транзит российского газа. Аванс позволил «Нафтогазу Украины» пополнить оборотные средства для закупки природного газа и последующей его закачки в украинские ПХГ. По мнению «Газпрома», своевременное заполнение газом ПХГ Украины позволит компании выполнить свои обязательства по бесперебойному транзиту российского газа в Европу предстоящей зимой.