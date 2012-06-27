Содокладчики ПАСЕ говорят, что власти Украины ввели их в заблуждение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в информационной записке содокладчиков по итогам визитов в Украину 26-30 марта и 14-18 мая, утвержденной сегодня на заседании Мониторингового комитета ПАСЕ в Страсбурге.

Содокладчики напоминают, что в январе этого года в своей резолюции ПАСЕ рекомендовала Украине изменить эти статьи Уголовного кодекса, однако украинская власть пообещала решить этот вопрос путем подготовки нового Уголовного кодекса, который планирует представить в начале 2013 года.

“В то же время власть изменила действующий Уголовный кодекс с целью “гуманизации наказаний за экономические преступления”. Эти изменения, действительно, заменили заключение за исключительно экономические преступления штрафами. Мы выражаем сожаление, что статьи 364 и 365 не были изменены вместе с этими изменениями”, - говорится в записке.

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Как сообщал УНИАН, по статьям 364 и 365 Уголовного кодекса осуждены несколько бывших членов украинского правительства, в частности, экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, бывший министр внутренних дел Юрий Луценко и бывший в.и.о. министра обороны Валерий Иващенко.