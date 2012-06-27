Содокладчики ПАСЕ не докопались до правды, били ли Тимошенко в колонии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в информационной записке содокладчиков по итогам визитов в Украину 26-30 марта и 14-18 мая, утвержденной сегодня на заседании Мониторингового комитета ПАСЕ в Страсбурге.

“Вопрос ее принудительной перевозки и обвинений в плохом обращении является очень контроверсионным и политизированным”, - отмечается в документе.

Содокладчики обращают внимание на то, что заявления экспертов и чиновников достаточно часто противоречат друг другу.

“Как результат, мы не можем вынести суждение относительно правдивости утверждений как правительства, так и Ю.Тимошенко”, - говорится в записке.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко 21 апреля заявила о том, что была избита сотрудниками Качановской колонии при попытке ее транспортировки в больницу.

В свою очередь, представители пенитенциарной системы заявляли о том, что в последний момент Ю.Тимошенко, которая уже согласилась на перевозку, отказалась от этого, и была перевезена принудительно.

Генеральная прокуратура Украины, которая расследовала жалобу Ю.Тимошенко, заявила, что нарушений в действиях представителей пенитенциарной системы не было.