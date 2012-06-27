СМИ: Кличко не дали провести бой на Олимпийском

Об этом пишет Sport.ua.

По информации немецкой газеты Frankfurter Allgemeine, намеченный на начало сентября бой чемпиона WBC в супертяжелом весе украинца Виталия Кличко не может быть проведен на Олимпийском.

Поданная промоутерской компанией Кличко заявка на проведение вечера бокса была отклонена ответственным министерством, несмотря на «миллионные доходы, которые это мероприятие могло принести бюджету Киева».

Основанием отказа послужила чувствительность газона, «который может быть поврежден» во время проведения вечера бокса.

Немецкое издание предполагает, что истинной причиной является нежелание власти предоставлять конкуренту настолько выгодную платформу для предвыборной борьбы.