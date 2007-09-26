Коммунисты отстаивают необходимость ЕЭП

Коммунистическая партия Украины будет отстаивать свою позицию относительно необходимости формирования Единого экономического пространства с РФ, Беларусью и Казахстаном.

Об этом заявил кандидат в народные депутаты от КПУ Александр ГОЛУБ во время теледебатов с представителями Блока Юлии Тимошенко на канале УТ-1.

В частности, А.ГОЛУБ отметил, что Украина, чтобы вступить в Европейский Союз, должна быть экономически развитой. Способствовать этому, по его словам, может только создание Единого экономического пространства. «Кооперация экономики, которая существует между Украиной, Беларусью, Россией и Казахстаном, способна поддержать нашу экономику, она способна поддержать наше самолетостроение», - отметил он.

А.ГОЛУБ отметил, что КПУ будет отстаивать свою позицию относительно необходимости формирования ЕЭП, «исходя из проукраинских, прагматичных рассуждений». «Россия - это рынок сбыта наших товаров, и не использовать это, обусловив определенные правила игры, было бы некстати», - сказал А.ГОЛУБ.

В свою очередь, кандидат в народные депутаты от БЮТ Григорий НЕМЫРЯ убежден, что вход Украины в ЕЭП помешает созданию зоны свободной торговли нашей страны с ЕС.

Г.НЕМЫРЯ отметил, что создание таможенного союза в рамках ЕЭП противоречит любым экономическим нормам. «БЮТ поддержит создание ЕЭП при одном условии – должна существовать красная черточка там, где есть зона свободной торговли. Создание таможенного союза противоречит всем нормам», - сказал он. По его словам, такой же мысли придерживаются и ведущие европейские эксперты. Г.НЕМЫРЯ отметил, что все они говорят, что если Украина «войдет в единое таможенное пространство, то ей стоит забыть о зоне свободной торговли с ЕС».